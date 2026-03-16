Илин Димитров, придружаван от кандидати на формацията, регистрира листата в Районната избирателна комисия.
42-годишният Илин Димитров е експерт с опит в туризма, академичната дейност и държавната администрация. През 2022 - 2023 г. той бе министър на туризма в двете служебни правителства на Гълъб Донев, а след това бе назначен в администрацията на президента Румен Радев. Преди това Димитров бе депутат в 47-ото Народно събрание от ПП-ДБ. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 - 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика. Понастоящем е преподавател в Икономически университет - Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики.
Илин Димитров коментира, че листата е пълна с 32-ма кандидати, които са варненци, експерти и професионалисти в своите области.
"Профилът е много внимателно подбран с широк спектър от професии - варненци, които работят за града, развиват се, плащат данъци тук, живеят тук и са имена, доказали се във времето. Това са лекари, преподаватели, учители, еколози, хора от сферата на сигурността - наистина добри специалисти", допълни Димитров, цитиран от Радио Варна.
Втори е доцент д-р Георги Илиев, специалист УНГ, управител на Многопрофилната болница за активно лечение към Министерството на транспорта.
Сред кандидатите е и Марио Смърков - бивш областен управител, както и Мария Тодорова, досегашен общински съветник.
На трето място е проф. д-р Олга Бориславова Борисова – ръководител на катедра "Правни науки“ към Юридическия факултет на Варненския свободен университет и преподавател по административно право и административен процес.
Пълната листа на "Прогресивна България“ за Варна включва още: Николета Тодорова, адвокат, Пламен Белов, предприемач, Ясен Щерев, специалист в туризма, д-р Юлиян Димитров, хирург, д-р Месут Рушид, кардиолог, Симеон Христов, спортен мениджър, Драган Димов, предприемач с опит в местното самоуправление, Елина Димитрова, преподавател.
И още:
- Николай Стоянов
- Василен Цветков
- Стамен Костадинов
- Румен Костадинов
- Красимир Недков
- Бойко Проданов
- Галин Георгиев
- Ивайло Иванов
- Иван Вуцов
- Юлиян Недев
- д-р Васил Василев
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.