Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Водачът на листата на коалиция "Прогресивна България" във Варна Илин Димитров, придружаван от кандидати на формацията, регистрира листата в Районната избирателна комисия.

42-годишният Илин Димитров е експерт с опит в туризма, академичната дейност и държавната администрация. През 2022 - 2023 г. той бе министър на туризма в двете служебни правителства на Гълъб Донев, а след това бе назначен в администрацията на президента Румен Радев. Преди това Димитров бе депутат в 47-ото Народно събрание от  ПП-ДБ. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 - 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика. Понастоящем е преподавател в Икономически университет - Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики.

Илин Димитров коментира, че листата е пълна с 32-ма кандидати, които са варненци, експерти и професионалисти в своите области.

"Профилът е много внимателно подбран с широк спектър от професии - варненци, които работят за града, развиват се, плащат данъци тук, живеят тук и са имена, доказали се във времето. Това са лекари, преподаватели, учители, еколози, хора от сферата на сигурността - наистина добри специалисти", допълни Димитров, цитиран от Радио Варна.

Втори е доцент д-р Георги Илиев, специалист УНГ, управител на Многопрофилната болница за активно лечение към Министерството на транспорта.

Сред кандидатите е и Марио Смърков - бивш областен управител, както и Мария Тодорова, досегашен общински съветник.

На трето място е проф. д-р Олга Бориславова Борисова – ръководител на катедра "Правни науки“ към Юридическия факултет на Варненския свободен университет и преподавател по административно право и административен процес.

Пълната листа на "Прогресивна България“ за Варна включва още: Николета Тодорова, адвокат, Пламен Белов, предприемач, Ясен Щерев, специалист в туризма, д-р Юлиян Димитров, хирург, д-р Месут Рушид, кардиолог, Симеон Христов, спортен мениджър, Драган Димов, предприемач с опит в местното самоуправление, Елина Димитрова, преподавател.

И още:

- Николай Стоянов

- Василен Цветков

- Стамен Костадинов

- Румен Костадинов

- Красимир Недков

- Бойко Проданов

- Галин Георгиев

- Ивайло Иванов

- Иван Вуцов

- Юлиян Недев

- д-р Васил Василев