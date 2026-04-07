Към настоящия момент няма индикации за недостиг на авиационно гориво на летищата във Варна и Бургас във връзка с продължаващия военен конфликт в Близкия изток. Това съобщиха за TravelNews от оператора на двете летища – “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. “Работим с утвърдени доставчици на гориво и доставките продължават да се осъществяват регулярно", казаха от компанията. Засега няма притеснения и за обслужването на самолетите през летния сезон.

Летище "Васил Левски“ – София също не очаква недостиг на авиационно гориво, съобщиха за TravelNews от концесионера "СОФ Кънект". Доставките остават стабилни и сигурни, основно благодарение на рафинерията в Бургас, която произвежда авиационно гориво на място, вместо да разчита на внос на готово авиационно гориво.

Освен това, летището в София работи с повече от един доставчик на авиационно гориво, казаха за TravelNews още от "СОФ Кънект". Тези доставчици произвеждат авиационно гориво в собствените си рафинерии в Европа и са предоставили категорични уверения, че доставките за летището са гарантирани.

Много летища в Европа са заплашени от недостиг на авиационно гориво заради войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Най-засегнати са лондонското Хийтроу и други британски летища, където вече има отменени полети. Според компанията за анализи на енергийния пазар "Кплер“ (Kpler), Франция е следващата най-уязвима страна, макар да има алтернативни източници извън Персийския залив.

На четири италиански летища вече бяха въведени ограничения на гориво за полети. Ограниченията касаят летища в Северна Италия, именно Линате в Милано, летищата в Тревизо и във Венеция и летището в Болоня.

Maйĸъл O'Лиъpи, глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa нaй-гoлямaтa aвиoĸoмпaния в Eвpoпa - Rуnаrаіr, зaяви пpeд мeдии, чe oбмиcля дa oтмeни oĸoлo 5 дo 10% oт пoлeтитe cи пpeз ĸъcнaтa пpoлeт и лятoтo в cлyчaй, чe вoйнaтa пpoдължи пpeз мaй и юни. Aвиoĸoмпaниитe нямa дa мoгaт дa избиpaт ĸoи мapшpyти дa oтмeнят. Bcичĸo щe зaвиcи oт тoвa ĸoи лeтищa изocтaвaт c гopивo.