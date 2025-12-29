Има ли страх от загуби заради еврото: Над 300 магазини се продават във Варна
Дали има страх от спад на приходите покрай преминаването от лев в евро или има стагнация на пазара, или търговските обекти станаха прекалено много, заради новите построени сгради, не е ясно. Ясно е обаче че по-голямата част от обектите са вече разработени бизнеси, с познати за купувачите локации. За това говорят числата – средната цена на квадратен метър е над 2300 евро, което като осреднена цена не е никак малка.
Какво може да включва продажбата на магазин? Продава се помещението (като недвижим имот), наемният договор, оборудването (стелажи, каси, климатици), стоката на склад, клиентската база и брандът (ако има такъв).
Бизнес като цяло: Продават се всички активи, договори, персонал и ноу-хау, което позволява на новия собственик да стартира работа веднага.
Какво печели купувачът? Вместо да стартира от нула той придобива работещ механизъм, клиенти и често доказан модел. Това е възможност да навлезе в бизнес без голямо начално усилие, като продължи съществуващата дейност. Накратко, "продава се магазин“ е покана за закупуване на готов бизнес с потенциал за печалба и развитие.
