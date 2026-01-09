Всички пътища на територията на област Варна са отворени и проходими при зимни условия, информираха от Областната администрация.Към 8:00 часа тази сутрин всички пътища на територията на област Варна са отворени и проходими, но при зимни условия, информира оперативният дежурен в Областна администрация - Варна. Няма селища без ток и вода. Възстановено е и електрозахранването в квартал "Акациите" в Белослав.Температурата на въздуха все още е отрицателна, затова шофирайте внимателно ако пътувате в региона и се съобразявайте с пътната обстановка.