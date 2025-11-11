Имат ли зрителни нарушения децата във Варна, ето резултатите
Скрининговата програма обхвана 494 деца от 1-ви до 4-ти клас на начално училище "Васил Левски“ и основно училище "Ангел Кънчев“ във Варна. На една трета от децата беше дадена препоръка за пълен очен преглед поради открити зрителни нарушения. В детския очен кабинет на университетската очна болница, който е оборудван с необходимата високоспециализирана медицинска апаратура, беше извършен детайлизиран клиничен преглед на 72 деца.
Според специалистите от варненската университетска очна болница най-често срещаните отклонения от нормата при децата са рефракционните грешки - астигматизъм, миопия, хиперметропия, нарушения в цветоусещането и стереозрението. При две деца е установена амблиопия – състояние, което изисква неотложно лечение.
Програмата за опазване на детското очно здраве има и образователен елемент, като тази година за учениците беше организирана беседа на тема "Очилата – приятели на децата“.
Общинската програма "Контрол на миопия и ранно детско зрение“ е възможност за подобряване на достъпа на семействата от Варна до високоспециализирана офталмологична здравна грижа и за прилагане на съвременните стандарти за профилактика и лечение на зрителни проблеми при деца. От екипа на УСБОБАЛ – Варна подчертаха, че подобни здравни инициативи дават възможност на медицинския и административния екип на болницата да проявят професионална и социална ангажираност в полза на децата и семействата на Варна.
