На 87-годишна възраст ни напусна проф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м.н., преподавател с огромен принос в дейността на Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология в Медицински университет – Варна, изследовател, посветил научната си работа в сферата на клиничната и експерименталната патология, личност, която за първи път в България създаде научни разработки по проблемите на реанимационната патология, автор и съавтор на учебници и практически ръководства по обща и клинична патология, съобщиха от Медицинския университет във Варна.Академичното ръководство на Медицински университет – Варна, ръководството на УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна и университетската общност изказват своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на проф. Ангелов. Дълбок поклон пред паметта на нашия колега, учител и наставник, пешат от МУ-Варна.Поклонението e на 20 февруари (петък) от 11:30 ч. в Храм "Св. Петка“ – Варна.Ангел Атанасов Ангелов е роден на 14.05.1938 г. в Балчик. Завършва гимназия в родния си град и средно медицинско училище в Русе през 1958 г. Работи като медицински фелдшер и е завеждал здравен пункт в ДЗС "Септемврийци“, Добричко (1958-1960). Приет е във ВМИ-СОФИЯ през 1960 г., а след завършване на втори курс се премества в новоразкрития ВМИ-ВАРНА, който завършва през 1966 г. с отличие. Започва работа като участъков лекар в с. Бозвелийско, Варненско (1966). От 1967 г. е асистент в Катедрата по патоанатомия на ВМИ-ВАРНА, където работи до 2006. Хабилитиран като доцент (1980) и професор (1996). Защитава кандидатска дисертация (1976) на тема "Патологоанатомична характеристика на емболиите и тромбозите в малкия кръг на кръвообращението“, както и докторска дисертация (1992) на тема "Вътресъдово съсирване - епидемиология, патологична анатомия, патоморфоза и клинико-анатомични паралели". Основните му научни разработки са в областта на клиничната и на експерименталната патология - проблеми на сърдечно-съдовата и белодробна патология, тромбоемболичните усложнения, патоморфологичната диагностика на шоковите състояния, АГ патология и туморите. За първи път у нас разработва проблемите на реанимационната патология (1974 г. ). Работи като патолог до 82-годишна възраст, включително в създадената от него патоморфологична лаборатория в Медицински център "Св. Анна“ - Варна. Автор и съавтор е на учебници и практически ръководства по обща и клинична патология и на монографиите "Тромбофлебит и белодробна тромбоемболия“ "Патоморфология на анестезиологичните и реанимационни усложнения“ "Белодробен тромбоемболизъм - диагноза и профилактика“. Член е на Републиканското дружество по патология.Наред с дейността си на лекар и преподавател проф. Ангелов от години изследва историята на Крайморска Добруджа. Автор е на множество публикации във вестник "Балчик" и на книгата "Крайморска Добруджа - Балчик, Каварна, Шабла. Недоразказаното минало", в която събира малко известни факти, архивни свидетелства и лични разкази за миналото на този край. През 2024 г. е отличен като "Читател на годината" в Държавен архив - Добрич за активната си изследователска работа. Работеше и по втора книга, посветена на по-близката история на Балчик. С неговата кончина Балчик губи изследовател и човек с голяма любов към родния край.​​