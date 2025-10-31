Почина адмирал Христо Контров. Роден през 1938 г., завършва Нахимовското средно военноморско училище, а след това Висшето военноморско училище във Варна през 1959 г. Заемал е различни длъжности във Военноморските сили. Бил е командир на Военноморска база Варна. В периода 4 май 1995 г. до 7 май 1998 г. е началник на главния щаб (командващ) на Военноморските сили на Република България. На 4 май 1998 г. е удостоен с висше военно звание адмирал.От 2008 до 2009 г. е областен управител на Варна.Поклонението се извърши днес - 31 октомври 2025 година, в 12:30 ч. в църквата ,,Свети Прокопий Варненски".Военните моряци поднасят своите съболезнования на близките и роднините на адмирал Христо Контров.