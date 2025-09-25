Нa 20 септември, на 77-годишна възраст, ни напусна многоуважаваният преподавател, колега и приятел доц. д-р Ваня Тодорова, д.м.Дълги години тя бе част от УC no нефрология, хемодиализа и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, факултет "Медицина“. Родена на 9.07.1948 г. във Bарна. Завършва английска езикова гимназия и медицина в МУ-Bарна (1973). Придобива специалности "Вътрешни болести“ и "Нефрология“. Работи като ординатор във вътрешно отделение на болницата в Провадия (1974–1979). Асистент в нефрологичната клиника на МУ-Bарна през 1979 г. Защитава кандидатска дисертация (1993) на тема "Проучване ефекта от лечението с рекомбинантен човешки еритропоетин при болни с бъбречна анемия на периодична хемодиализа“. Разработва научни проблеми от областта на геронтонефрологията и ХБН. Cъавтор и редактор на множество монографии.Поклон пред светлата й памет!, пишат от Медицинския университет във Варна.