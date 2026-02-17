​Н​апусна ни Пламена Димитрова-Рачева (12.07.1953 – 14.02.2026), директор на Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ ​-​ Варна от 2015 ​до 2021 г, с прискърбие съобщиха от най-голямата галерия в морския град.Пламена Димитрова-Рачева е българск​и изкуствовед и художник. Работи в сферата на художествената критика, историята на старото и съвременно изкуство, графиката и неконвенционалните форми. Автор е на монографии и изследователски студии.Завършва специалност "Изкуствознание“ във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович“ в София през 1977 г.​ Има специализации в Русия, Израел, Франция, Германия, Сърбия. Член е на Съюза на българските художници от 1982 г.Уредник е на "Графичен кабинет“ на Международното биенале на графиката във Варна (1980 – 1997). Уредник е в ​Художествена галерия – Добрич (2006 – 2008) и в НМБИИ (2010). Главен експерт в Държавна агенция "Архиви“ от юли 2010 г. до зимата на 2015 г. Постоянен член на комисиите по проекти за изобразително изкуство в Министерство на културата.​Пламена Димитрова-Рачева е автор на изследвания върху старото и съвременно изкуство. С нейни изкуствоведски текстове са излезли множество каталози и албуми на съвременни художници.​ Посветила е голяма част от своята изследователска дейност на изкуството и живота на художника Борис Георгиев, патрон на Варненската художествена галерия.Осъществява самостоятелни изложби в галерии в България, Франция, Румъния и Гърция. Автор е на видеоарт, представен в Германия, Куба, Испания и в България. Участвала е в международни биеналета на графиката, била е ​член на ​международно жури на графични биеналета в България, Китай, Сърбия, Република ​Северна Македония, Чехия, Гърция, ​к​акто и член на организационния комитет на Международното триенале на графиката​ - София. Нейни графични произведения са притежание на национални и частни колекции в България и чужбина. Куратор е на представителни изложби на българска графика и живопис в България, Европа и Средна Азия (1979 – 2009). ​​​П​оклон пред паметта й!Свет​ъл небесен път!​Съболезнования на семейството