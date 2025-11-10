In memoriam: Варна загуби изявен учен
Доц. д-р инж. Васил Смърков е първият ръководител на катедра "Изчислителна техника“. През 1986 г. става декан на Факултет по изчислителна техника и автоматизация, а през 1988г. катедрата изпраща първите си випускници.
От 1990 – 2003 г. доц. д-р инж. Васил Смърков е заместник ректор на ТУ – Варна. Преподава до 2020 г. в Технически университет – Варна и в други висши учебни заведения в страната. С отдадеността си към науката и знанието, и с грижата към студентите доц. д-р инж. Васил Смърков получава уважение и признание. Автор и съавтор е на учебници, помагала, множество книги, публикации, поставящи основите на съвременните компютърни науки и технологии в страната. Като лектор дава своя принос в множество форуми, научни конференции в България, Австрия, Великобритания и др. За професионалния си път доц. д-р инж. Васил Смърков е определян от следващите поколения IT специалисти като една от легендите в сектора.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се извърши на 11.11.2025 г. /вторник/, от 12:00 часа в Ритуалната зала на Гробищен парк – Запад.
