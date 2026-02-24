Един от създателите на любимите на децата и родителите на Варна спектакли напусна този свят. Това съобщиха от Държавния куклен театър в морския град, от където допълват: "С дълбока тъга се разделяме с Майа Петрова - един от най-ярките художници в българския куклен театър. Щастливи сме, че творческият й път беше свързан и с Кукления театър във Варна, където създаде емблематични за нашата сцена спектакли като "Буратино", "Бяла приказка", "Звездичко", "Както казват французите"... Благодарим ти, Майа - за вълшебствата, за приятелството, за световете, които разкриваше пред нас! Светъл път към звездите!".Проф. Майа Петрова е сред най-ярките представители на професионалния куклен театър в България. Родена е в София през 1950. Веднага след дипломирането си през 1975 г. в Академията за сценични изкуства в Прага (DAMU) със специалност "Куклена сценография и технология на кукления театър“ започва преподавателската си кариера във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Там води часове по "Технология на кукления театър“ и "Художествено оформление на кукления спектакъл“.