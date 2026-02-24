In memoriam: Варна загуби създател на "Бяла приказка", "Буратино", "Звездичко"
Проф. Майа Петрова е сред най-ярките представители на професионалния куклен театър в България. Родена е в София през 1950. Веднага след дипломирането си през 1975 г. в Академията за сценични изкуства в Прага (DAMU) със специалност "Куклена сценография и технология на кукления театър“ започва преподавателската си кариера във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Там води часове по "Технология на кукления театър“ и "Художествено оформление на кукления спектакъл“.
