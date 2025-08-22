ЗАРЕЖДАНЕ...
Инцидент с ударено от ток дете край площадка във Варна, вдигна институциите на крак
"Детето е в болница. Но стълбът убиец е още там - детската площадка южно от блок 115 в кв. "Младост", пишат още в социалната мрежа.
"Митко имаше късмет, но други деца може да нямат. Това е престъпна небрежност. Някой трябва да накара Община Варна да си върши работата!", категорични са хората.
Инцидентът светкавично вдигна Община Варна на крак.
При обследване на стълбовете за улично осветление в района на инцидента с 12-годишното момче от Варна не е констатирано наличие на напрежение по корпусите им, съобщиха представители на районната администрация на район "Младост“ и на фирмите, ангажирани с поддръжката на съоръженията, информираха от Община Варна.
Още вечерта на 21 август, непосредствено след подаването на сигнала от майката на пострадалото дете на телефон 112, е разпоредена проверка на стълбовете в близост до детската площадка. Тя е направена според подаденото описание, тъй като представител на семейството не е придружил екипа на място. При направената проверка не са установени нередности, които биха могли да доведат до подобен инцидент.
Днес, 22.08.2025 г., в 10:30 ч. от фирмата, ангажирана с поддръжката на уличното осветление в район "Младост“, в присъствието на представител на районната администрация, е започнал повторен оглед. Измерено е напрежението при 37 броя стълбове около бл. 114, бл. 115, бл. 116, бл. 117 и бл. 118, включително и в близост до детските площадки в района. И при този оглед не е установено наличие на напрежение по корпусите на стълбовете. Съставени са 20 констативни протокола с приложен снимков материал, които на този етап отхвърлят предположението за евентуална утечка по кабелите.
Във връзка с противоречивата информация, която постъпва и предвид, че близки на пострадалото дете не са участвали в огледите, за да посочат точно при кой стълб е настъпил инцидентът, зам.-кметът по сигурността Илия Коев разпореди да бъде сформирана работна група от представители на отдел "Дейности по защита на населението“ и дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Лично ще разпоредя вътрешна проверка за този район, за да установим с точност какво, как и къде се е случило всъщност. Ще включим в нея и техници от фирмата, която поддържа уличното осветление в района и представители на районната администрация, за да се проверят всички стълбове с наши техници и да излезе истината наяве, заяви Коев.
Той подчерта още, че всяка седмица на редовната оперативка на ръководството и администрацията на Община Варна се дават разпореждания на районните кметства да проверяват регулярно стълбовете за осветление, с особено внимание на местата, където има струпване на хора, като с приоритет са детските площадки, парковете, зелените обществени пространства.
