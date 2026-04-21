Шофьор блъсна 10-годишно дете във Варна. Инцидентът е станал на ул. "Младежка" в Трошево.

Зад волана е бил 20-годишен варненец, а пробите за алкохол и наркотици, са били отрицателни, съобщиха от полицията.

Детето е с фрактура на ребро и е оставено за наблюдение в болнично заведение, без опасност за живота

"Като дойде линейката, детето дойде в съзнание, казаха, че е добре, ама тепърва от изследванията ще се разбере. Дано се оправи. Лошото е, че то изскочи на пътя на самата спирка, а не на пешеходната пътека... Независимо че ние извършваме ремонти дейности и абсолютно във всеки един момент пред някой от камионите, които сме там, може да изскочи дете... ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СМЕ ВНИМАТЕЛНИ. Както се казва, "децата нямат спирачки", за жалост го видях буквално", написа мъж във "Виждам те КАТ-Варна".