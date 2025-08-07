ЗАРЕЖДАНЕ...
Инцидент в центъра на Варна! Мотоциклетист е с опасност за живота
В ранния следобед 74-годишен водач на мотоциклет пресича централно кръстовище в Морската столица, когато ненадейно пешеходец излиза на пътя – на червен за пешеходците светофар и пресича по диагонал кръстовището.
Мъжът, който е управлявал двуколесното моторно превозно средство, за да избегне удара, направил спасителна маневра, в следствие на която пада от мотоциклета и е отведен в реанимация.
По случая е образувано досъдебно производство.
