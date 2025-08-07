Варненец е настанен в болница с фрактура на няколко ребра и спукана слезка, с опасност за живота, след пътен инцидент вчера, съобщиха от пресцентъра на полицията в морския град.В ранния следобед 74-годишен водач на мотоциклет пресича централно кръстовище в Морската столица, когато ненадейно пешеходец излиза на пътя – на червен за пешеходците светофар и пресича по диагонал кръстовището.Мъжът, който е управлявал двуколесното моторно превозно средство, за да избегне удара, направил спасителна маневра, в следствие на която пада от мотоциклета и е отведен в реанимация.По случая е образувано досъдебно производство.