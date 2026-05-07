Недостигът на кадри в България засяга почти всички сектори, той се усеща особено в строителството, земеделието и сметосъбирането. Все по-често работодателите разчитат на работници от трети страни – най-вече от Индия и Непал. В никакъв случай чужденците не вземат работата на българите – те се наемат на позиции, които са непривлекателни за родните работници, обобщи за Радио Варна Диляна Димитрова, собственик на агенция за подбор на персонал.

При работодателите в България липсва планирането и за съжаление те осъзнават чак през април или май, че имат нужда от сезонни работници. Един от клиентите ми дори няма да отвори едно от заведенията си, защото няма служители, заяви Димитрова.

Работодателите са изключително доволни от работата на индийци и непалци, защото те са изключително мотивирани и дисциплинирани, имат респект към мениджъра, готови са да работят в събота и неделя и по празници и са много продуктивни. Тяхна цел е да съберат повече пари благодарение и на извънредния труд и да се приберат при семействата си, очерта профила на служителите Диляна Димитрова.