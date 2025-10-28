Информационна среща за въвеждане на еврото ще се проведе днес, 28 октомври, от 14 часа в Юнашкия салон във Варна. Представители на местните власти от област Варна, на бизнеса и гражданите ще бъдат информирани за конкретните срокове, за стъпките и практическите аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута в България.В срещата, която е под домакинството на областния управител проф. Андрияна Андреева, участие ще вземат министърът на вътрешните работи Даниел Митов, заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, заместник-председателят на Икономическия и социален съвет Милена Ангелова и президентът на КНСБ Пламен Димитров.Участниците от Варна и областта ще има възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото и лично да зададат своите въпроси. Специален акцент в информационната среща ще бъде защитата на потребителите, преобразуването на заплатите, въздействието върху пазара на труда, както и възможностите за развитието на бизнеса.