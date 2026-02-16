Инициативата "Намери по-добрата си половинка" се проведе във Варна
© Община Варна
Кампанията "Намери по-добрата си половинка“ в Деня на любовта – 14 февруари, отново зарадва обитателите на центъра с дарения на храна и необходими принадлежности за отглеждането им, но най-вече с разходка на слънце, персонално внимание и много прегръдки. В двора на приюта бе обособен и специален кът за снимки – спомен за безрезервната любов, която опашатите приятели са способни да дадат на човека.
В резултат на инициативата, няколко кученца очакват своите осиновители през седмицата, споделят с надежда организаторите. В момента ОПБК – Каменар се обитава от близо 100 безстопанствени кучета и голямата част от тях са подходящи за отглеждане в домашни условия. Близо 30 от кучетата са на възраст до 1 г. и имат нужда от скорошно осиновяване. Те са били изоставени и прибрани в центъра като съвсем малки палета и тяхното връщане на мястото, откъдето са взети, не е възможно. Вече са социализирани, но не могат да оцелеят без закрилата на хората. Въпреки че за тях се полагат ежедневни грижи, палетата имат нужда от любящи стопани и спокоен живот извън клетка, допълват от приюта. Припомняме, че в резултат на усилията на ръководството и доброволците през 2025 г. от приюта са осиновени 126 кучета – значителен ръст спрямо 2024 г.
Всяка събота, от 10:00 до 14:00 ч., в приюта се провежда Ден на отворените врати. Всеки желаещ може да посети центъра и да отдели малка част от свободното си време на неговите обитатели, както и да се запознае с условията за осиновяване.
