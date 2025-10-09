Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование, е темата петия Международен образователен форум, организиран от Община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна.Събитието се провежда в Аулата на Икономическия университет в морския град. Рекорден брой специалисти вземат участие в двудневното мероприятие. Това са 420 представители от 280 структури от България и 5 държави, сред които САЩ, Италия, Гърция и др.Форумът бе открит от заместник-кмета и временен градоначалник Павел Попов. "Упълномощен съм от кмета Благомир Коцев да ви приветствам“, започна той.Форумът е предназначен за образователни експерти, педагогически специалисти и преподаватели от детски градини, училища и висши училища, за кметове и експерти от общинските администрации от страната и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма Еразъм+.Направления в събитието са: Градът като интерактивна класна стая: Образователни ресурси в урбанизираната среда - как могат градските пространства (музеи, паркове, архитектурни обекти, транспортни системи) да бъдат интегрирани в учебния процес, примери за успешни проекти и инициативи в различни градове, сътрудничество между училища, общини и културни институции за създаване на отворени образователни пространства, технологии и изкуствен интелект в градското образование, как AI може да подпомогне персонализираното учене чрез анализ на данни за средата и поведението на учениците, дигитални платформи, добавена и виртуална реалност за градско учене, градски социални експерименти и участие на ученици в решаването на реални обществени проблеми, развитие на креативността и критичното мислене чрез градски предизвикателства и игрови методи и др.