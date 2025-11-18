Сподели close
Преследване на бракониери с лодка се разигра край Варна, информираха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

От там обясниха, че при рутинна проверка с патрулна лодка във водите на язовир "Цонево", в близост до местността Кара Асан и след наблюдение с бинокъл инспектори от ИАРА - Варна виждат лодка с две лица на борда.

След като лицата забелязват инспекторите, нарушителите побягат, като се отдалечават между скалите. Инспекторите ги последваха и намериха изоставените чувалите. Единият е пълен с 150 метрови мрежи и жива риба от вида "сребриста каракуда", а другия с 35 кг риба. Иззета е и лодката.

Служителите на ИАРА - Варна са уведомили полицейско управление - гр. Дългопол.