Инспектори преследваха с патрулна лодка бракониери в язовир "Цонево"
От там обясниха, че при рутинна проверка с патрулна лодка във водите на язовир "Цонево", в близост до местността Кара Асан и след наблюдение с бинокъл инспектори от ИАРА - Варна виждат лодка с две лица на борда.
След като лицата забелязват инспекторите, нарушителите побягат, като се отдалечават между скалите. Инспекторите ги последваха и намериха изоставените чувалите. Единият е пълен с 150 метрови мрежи и жива риба от вида "сребриста каракуда", а другия с 35 кг риба. Иззета е и лодката.
Служителите на ИАРА - Варна са уведомили полицейско управление - гр. Дългопол.
