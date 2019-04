© Интерактивен уъркшоп ще покаже на варненци как да намалят наднорменото си тегло. Той ще се проведе на 21 април от 10 до 14 часа в зала 3 на хотел "Черно море“.



Лектори ще са едни от най-изявените професионалисти в сферата. Васил Тепеделенев от 23 години работи в сферата на спорта и здравословния начин на живот, включително бойни изкуства, персонален фитнес тренинг и здравословно хранене. Неговата мисия е да въздейства върху мотивацията и трансформацията на хората. На FIT Your Life той ще предложи решения за справяне с липсата на движение - един от основните проблеми на съвременния човек. Участниците ще бъдат включени в активности, които преодоляват последиците от липсата на движение.



Таня Димитрова е персонален и групов инструктор от десет години. Практикува и преподава pole dance. Активно учи и работи в сферата на психологията. Тя ще представи темата за емоционалното хранене, която засяга все по-голяма аудитория. Знаете ли, че 75% от проблемите с наднорменото тегло са емоционални? На FIT Your Life тя ще Ви покаже, как да разпознавате емоционалното хранене и как да му въздействате.



Албена Славова е лайф коуч, ментор и тренер с дългогодишен опит. Автор на статии, трансформационни игри и техники за личностна промяна. На FIT Your Life ще разиграе интересни и полезни методи за тестване на мотивацията за промяна и начини за нейното ускоряване.