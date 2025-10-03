ЗАРЕЖДАНЕ...
Инвестиции за над 17 млн. лв. за Област Варна, включени в интегрирани концепции
Със 7 350 721 лв. от Програма "Околна среда“ Община Варна ще изпълни превантивни и геозащитни дейности за осигуряване експлоатацията на панорамен път "Варна - Златни пясъци“, в района на свлачището "Трифон Зарезан“. Мерките включват инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучвания, инвестиционни проекти и извършване на геозащитни строежи за противодействие на свлачищните процеси и др.
Със средства от Програмите "Развитие на регионите“ и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) на обща стойност 3 585 000 лв. Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ ще изгради Регионален иновационен научно-образователен кампус и ще създаде високотехнологична среда за разработване и валидиране на решения с приложна стойност - AI-IE Co-Lab, както и Лаборатория по възобновяеми енергийни източници.
С индикативен бюджет от 586 740 лв. от ПНИИДИТ във ВСУ "Черноризец Храбър“ ще бъде създадена модерна лаборатория по пътно, хидротехническо и сградно инженерство, оборудвана със специализирана апаратура и софтуер за цифрови изследвания. Предвидено е закупуване на необходимото оборудване и внедряване на дигитални технологии. Със същия бюджет от програмата, чрез модернизация на съществуващата и създаване на нова научна инфраструктура в ключови тематични области, Технически университет – Варна ще повиши научния си и иновационен капацитет. Изследователският потенциал на висшето училище ще бъде модернизиран чрез обновяване на лабораториите, закупуване на ново оборудване, софтуер и изграждане на нови експериментални среди.
Община Аксаково ще изгради и оборудва Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. За целта са заделени 4 200 000 лв. от Програма "Развитие на регионите“. 750 000 лв. от Програма "Образование“ общината ще вложи в мерки за ограмотяване на възрастни.
Общият бюджет за изпълнението на всички планирани дейности на територията на Област Варна е 17 059 201 лв. Проектните идеи са част от три Концепции за интегрирани териториални инвестиции в Североизточен регион за планиране. За всяка от тях ще се проведе публично обсъждане, като датите и местата за провеждане на публичните консултации са следните:
1. КИТИ "Интегриран подход за повишаване на социалната кохезия и икономическата активност чрез подобрен достъп до услуги, образование, възможности за младежко и социално предприемачество и развитие на лаборатории за иновации, умения и местно развитие в Североизточен регион по направление Шумен-Варна“ – с участието на Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ - 10.10.2025., 11:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен - бул. "Славянски“ №17. Линк за гласуване и изразяване на мнения.
2. КИТИ "REPowerNеT(P) – "Преход към въглеродно-неутрални градове за устойчиво развитие чрез инвестиции в градската среда и социално приобщаване на уязвими групи в Североизточен регион“ – с участието на ВСУ "Черноризец Храбър“ и Технически университет-Варна - 10.10.2025., 17:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен - бул. "Славянски“ №17. Линк за гласуване и изразяване на мнения.
3. КИТИ "ИНТЕГРА - Трансформации за устойчиво развитие в Североизточен регион чрез инвестиции в хората и средата“ – с участието на Община Варна и Община Аксаково - 13.10.2025 г., 11:00 ч., гр. Шумен, зала ОИЦ-Шумен - бул. "Славянски“ №17. Линк за гласуване и изразяване на мнения.
