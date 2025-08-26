подписано от живеещата в района варненка - г-жа Стефанова.
Днес на редакционната поща се получи становище от инвеститора на проекта инж. Валентин Вълев.
Високите журналистически и професионални практики, които Varna24.bg отстоява и следва, и в търсене на всичките гледни точки, тъй като те са в основата за информираността на населението, което тушира неразбирателствата, изисква да дадем трибуна на всички заинтересовани страни.
Публикуваме писмото без редакторска намеса:
Уважаема г-жо Стефанова,
Благодаря Ви за активната позиция и за изразените притеснения относно проекта Sun City Residence. Позволете ми да внеса яснота по някои от темите, които повдигате, тъй като считам, че е важно всички факти да бъдат коректно представени.
Относно визията за кв. Галата - “Южен град" с ниско застрояване – моля да обърнете внимание на вече изградените сгради в района (приложена снимка) и действащия Общ устройствен план на град Варна (приложена снимка). Именно той е официалният документ, който определя характера на застрояването. Всички други виждания нямат правна тежест.
По отношение на територията, в която попада нашият имот, бих искал да уточня:
До 2004 г. зоната е била урбанизирана с предназначение "за промишлени нужди“ и е била част от имот на Министерството на отбраната като "терен със специфично предназначение".
По молба на собственика, Общински съвет - Варна с Решение № 1124-9 по протокол № 19/15.11.2004 г. е дал съгласие за частично изменение на ТУП в обхвата на имота. След изменението на ТУП територията, в която попада имота е "Жилищна устройствена зона за комплексно застрояване", а имота е с начин на трайно ползване "За друг вид застрояване".От този момент насетне всички дейности в района се ръководят от приетите ПУП и ОУП, които определят допустимите параметри на застрояване.
Важно е да подчертая, че презастрояване има само тогава, когато се излиза извън рамките на одобрените параметри. Нашият проект се реализира именно в рамките на предвиденото по закон.
Във връзка с опасенията за свлачищни процеси – прилагам геотехническа експертиза (Приложенията са в редакцията на Varna24.bg) от компетентни специалисти. Всички наши действия са съобразени с предписанията на контролните органи. Вярваме, че именно експертните становища са единственият обективен показател по тази тема.
Относно почистването на терена: Искам да Ви уверя, че то е извършено със съответните разрешения от кметство "Аспарухово“. Вярно е, че на мястото имаше саморасла растителност, но тя не представляваше гора в смисъла на защитена територия, а следствие от 35 години неподдържан терен - на времето бивше поделение – с бетонов възел, арматурен двор, казарми за 800 човека, механизация и транспорт, складиране за бойна готовност, строителен складове, плац, кухненски блок, помощно стопанство, оражерии и свинеферма, лечебница, перално стопанство и други съоръжения, които местните хора добре помнят. Нашата цел беше да приведем имота в състояние, подходящо за бъдещо благоустрояване.
Направените снимки, моля, обърнете внимание, са на салкъми до 10 см. и много малко силно изгнили по-големи дървета (видно от фотографиите), както и купища вършини. Аз, както и Вие, имам право да почистя терена си и това не е нарушение.
Във Варна има много терени, необитавани и завзети от природата. По вашата логика този терен, въпреки, че има ясно предназначение, щом има саморасли дървета, вече не може да се ползва, остава завзет от природата.
По отношение на Натура 2000 – прилагам официалните документи (Приложението е в редакцията на Varna24.bg), които удостоверяват, че проектът ни не застрашава защитени територии.
Смятам също, че е важно да отбележа: инвестиционното ни намерение е далеч по-скромно от максимално допустимите показатели за имота. В проекта са заложени 70 дка зелени площи, обществени сгради – закрит басейн, спортна зала, детска градина, училище, велоалеи, търговски обекти и фитнес. Вярвам, че тези допълнителни придобивки биха могли да обогатят средата в "Галата“ и да са в полза на местната общност.
Разбира се, ние не можем да решим големите инфраструктурни въпроси като изграждането на нов мост, ремонт на стария или брегоукрепване – това е в правомощията на държавата и общината. В рамките на възможностите си обаче ние се стремим да създадем проект, който да е балансиран и устойчив.
Теренът беше на пазара на имоти дълго време. Защо тогава никой не повдигна дебат с Общината за възможността тя да го придобие и да изгради там парк или друга обществена придобивка?
Уважаема г-жо Стефанова,
Искрено се надявам, че с горните уточнения ще допринеса за по-ясна картина относно проекта. Винаги съм готов за открит диалог, защото смятам, че той е пътят към взаимно доверие и по-добра среда за всички.
С уважение и най-добри пожелания,
Валентин Вълев
