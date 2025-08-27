За улично огледало настояват варненци, работещи и живеещи край "Кокълчето" зад Икономическия университет. Съоръжението трябва да бъде монтирано на кръстовището между улиците "Ген. Паренсов" и "Васил Друмев".Те обясняват че тази пътна връзка е изключително опасна. Причината е в естествения завой, който прави улица "Васил Друмев" от Червения площад в посока Морско училище. Точно след завоя е кръстовището с "Ген. Паренсов". Автомобилите, които се движат по нея, нямат никаква видимост. "По няколко пъти на ден се чуват клаксони", разказват хората.Категорични са, че монтирането на улично огледало ще реши проблема.