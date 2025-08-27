ЗАРЕЖДАНЕ...
Искане от варненци: Това кръстовище е опасно!
Те обясняват че тази пътна връзка е изключително опасна. Причината е в естествения завой, който прави улица "Васил Друмев" от Червения площад в посока Морско училище. Точно след завоя е кръстовището с "Ген. Паренсов". Автомобилите, които се движат по нея, нямат никаква видимост. "По няколко пъти на ден се чуват клаксони", разказват хората.
Категорични са, че монтирането на улично огледало ще реши проблема.
опетков
преди 3 ч. и 43 мин.
По-лесно е да се забрани паркирането на автомобили от дясно на завиващите по Паренсов. Става въпрос за 5 места. Огледалото ще бъде повредено на третия ден.
