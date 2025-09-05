Благомир Коцев е вкарала в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража на Благомир Коцев.
Прокуратурата е длъжна незабавно да уведоми съда, а той от своя страна да насрочи дата за гледане на мярката.
Днес от Софийския градски съд съобщиха, че в късния следобед са постъпили исканията за изменение на мерките на Благомир К., Петър Р. и Никола Б.
Когато има насрочен ден и час, ще ви уведомим, добавиха от СГС.
