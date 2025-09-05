Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Преди една седмица стана ясно, че защитата на кмета на Варна Благомир Коцев е вкарала в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража на Благомир Коцев.

Прокуратурата е длъжна незабавно да уведоми съда, а той от своя страна да насрочи дата за гледане на мярката.

Днес от Софийския градски съд съобщиха, че в късния следобед са постъпили исканията за изменение на мерките на Благомир К., Петър Р. и Никола Б.

Когато има насрочен ден и час, ще ви уведомим, добавиха от СГС.