ЗАРЕЖДАНЕ...
Искат отмяна на 28-годишна забрана за строителство в тази част на Варна
©
Предложението за частична отмяна на забраната беше одобрено от членовете на постоянната комисия по архитектура и градоустройство към Общински съвет – Варна. На днешното заседание на комисията стана ясно, че мярката няма да засегне цялата местност, а само конкретни имоти.
Според представените геоложки анализи и експертизи въпросните терени попадат в Първи инженерно-геоложки район, определен като устойчив и подходящ за строителство без предварителни изпълнение на укрепителни мероприятия.
Допълнителен мотив за искането е наличието на изградена канализация с достатъчен капацитет за включване на нови обекти. В района вече е влязъл в сила подробен устройствен план за ж.к. "Бриз“ и има изработен проект за ПУП-ПРЗ за засегнатите имоти.
Анализите, представени пред комисията, доказват положителен ефект от извършените дейности през последните години. Проведените геотехнически изследвания потвърждават, че активността на свлачището в конкретните зони е овладяна.
След одобрението на комисията предложението ще бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет. Ако бъде подкрепено, Община Варна официално ще поиска от Министерството на регионалното развитие и благоустройството частично отменяне на 28-годишната забрана за строителство в Свети Никола.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:09 / 22.10.2025
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.