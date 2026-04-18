Община Варна се похвали и то с повод. Морската градина е истинска ферия от цветове, а пролетното настроение строи от всяко кътче.

Разходката по алеите е истинско удоволствие както за жителите на Варна, така и за всички гости на града. Безспорен фаворит сред избора на градинарите е лалето.

В напрегнатото ни ежедневие една кратка разходка с приятели или семейството сред тази красота, може да свърши чудеса.