Истинска зима: Силен вятър и ситен сняг сковаха Варна!
На много места във Варна са се образували задръствания, а придвижването става бавно. По-рано от общината призоваха гражданите да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват престой на открито при силните пориви на вятъра.
Припомняме, че за Варненска област е обявен жълт код.
Лошото време ще продължи още няколко дни. Очаква се градусите да станат още по-ниски и до неделя минималните температури да падна до -8.
