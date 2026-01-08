Силен вятър със скорост 30 км/ч и ситен сняг обхваната Варна в обедните часове. Хубавото време от сутринта се обърна само за часове, температурата падна драстично и градът бе обхванат в сняг.На много места във Варна са се образували задръствания, а придвижването става бавно. По-рано от общината призоваха гражданите да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват престой на открито при силните пориви на вятъра.Припомняме, че за Варненска област е обявен жълт код.Лошото време ще продължи още няколко дни. Очаква се градусите да станат още по-ниски и до неделя минималните температури да падна до -8.