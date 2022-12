© виж галерията Истински боен спектакъл, изпълнен с много екшън, оспорвани и непредвидими до самия край двубои, зрелищни нокаути и епични двубои предложи новото 14-о издание на международната бойна галавечер SENSHI. Грандиозното бойно шоу се проведе на 3 декември в Двореца на културата и спорта, Варна.



На разгорещения ринг на SENSHI 14 сили премериха шампиони от 17 държави, сред които бяха и едни от най-добрите български бойци. Атанас Божилов и Драгомир Петров показаха непоколебим дух и триумфираха над своите опоненти в атрактивни сблъсъци. В главния двубой за вечерта Едуард Алексанян от България постигна победа над дебютанта от Белгия Мадани Рахмани.



Вижте и пълните резултати от 14-ото издание на международната професионална галавечер SENSHI:



Двубой #1



Елена Гогин, Испания vs. Монтана Артс, Нидерландия



Категория 55 кг, по правилник: KWU Full Contact



Монтана Артс от Нидерландия отбеляза красива победа с единодушно съдийско решение над Елена Гогин от Испания в откриващия двубой от 14-ото издание на международната бойна галавечер.



Двубой #2



Марта Яниковска, Полша vs. Ким-Алина Рос, Австралия



Категория 70 кг, по правилник: KWU Full Contact



Ким-Алина Рос от Австралия победи съперничката си Марта Яниковска от Полша в атрактивен сблъсък с единодушно съдийско решение.



Двубой #3



Патрик Кшизостаняк, Полша vs. Джо Миахара, Япония



Kатегория 80 кг, правилник: KWU Full Contact



Джо Миахара от Япония триумфира над Патрик Кшизостаняк от Полша с нокаут във 2-ия рунд в третия мач от зрелищната бойна галавечер.



Двубой #4



Леван Гурули, Грузия vs. Драгомир Петров, България



Категория 70 кг, по правилник: KWU Full Contact



Драгомир Петров от България победи Леван Гурули от Грузия в титаничен сблъсък на разгорещената арена на SENSHI чрез неединодушно съдийско решение. Петров трябваше да премине през допълнителен рунд, след като първите три части се оказаха недостатъчни, за да се определи победител. Българският боец демонстрира изключително спортсменство. След края на двубоя, той вдигна победоносно ръката на грузинеца и му връчи трофея!



Двубой #5



Диого Невеш, Португалия vs. Атанас Божилов, България



Категория 75 кг, по правилник: KWU Full Contact



Атанас Божилов от България триумфира над Диого Невеш от Португалия след гладиаторски двубой с единодушно съдийско решение в забележителната пета битка за вечерта. Така българският боец записа своята 30-та победа в професионалната си кариера, като има само 2 загуби. Наистина забележителна статистика!



Двубой #6



Само Петче, Словения vs. Айсам Чадид, Испания



Категория 70 кг, по правилник: KWU Full Contact



Айсам Чадид от Испания победи Само Петче от Словения с единодушно съдийско решение в атрактивен двубой.



Двубой #7



Такуми Санеката, Япония vs. Иван Накари, Италия



Категория 70 кг, по правилник: KWU Full Contact



Иван Накари от Италия спечели със съдийско решение двубоя срещу Такуми Санеката от Япония след зрелищен сблъсък в седмата среща на арената на SENSHI 14.



Двубой #8



Райдел Фогелензанг, Нидерландия vs. Рамеш Хабиб, Австралия



Категория 65 кг, по правилник: KWU Full Contact



Дебютантът Рамеш Хабиб от Австралия победи Райдел Фогелензанг от Нидерландия със съдийско решение на арената на SENSHI. Сблъсъкът беше изключително равностоен и Хабиб трябваше да премине през допълнителен рунд, за да спечели.



Двубой #9



Франгис Гома, Франция vs. Томас Дуве, Нидерландия



Категория 85 кг, по правилник: KWU Full Contact



Франгис Гома от Франция записа победа над Томас Дуве от Нидерландия с единодушно съдийско решение в истинска гладиаторска битка по време на деветия двубой на зрелищната международна галавечер.



Двубой #10



Мехмет Озер, Турция vs. Якуб Стубен, Германия



Категория 95 кг, по правилник: KWU Full Contact



Якуб Стубен от Германия постигна зрелищна победа над съперника си Мехмет Озер от Турция с единодушно съдийско решение в титаничен сблъсък. Стубен доминираше по време на двубоя, прати Озер един път в нокдаун и спечели заслужено. От своя страна боецът от Турция показа забележителна издръжливост. Той получи много удари в главата, но въпреки това не се стигна до нокаут.



Двубой #11



Флорин-Йоан Матей, Румъния vs. Никола Филипович, Сърбия



Категория +95 кг, по правилник: KWU Full Contact



Никола Филипович от Сърбия записа победа с единодушно съдийско решение в единадесетия двубой за вечерта, след като срази опонента си Флорин-Йоан Матей от Румъния.



Двубой #12



Юнес Бенмалек, Белгия vs. Юку Уриендал, Естония



Категория +95 кг, по правилник: KWU Full Contact



Юку Уриендал от Естония победи с единодушно съдийско решение дебютанта от Белгия Юнес Бенмалек в зрелищен двубой.



Двубой #13



Мадани Рахмани, Белгия vs. Едуард Алексанян, България



Категория 85 кг, по правилник: KWU Full Contact



Едуард Алексанян от България победи Мадани Рахмани от Белгия, след като Рахмани получи контузия в лявата ръка във 2-ия рунд и това ускори края на мача, който беше под контрола на "Мистър Шоу“ – победа с технически нокаут. Така Алексанян постигна осма победа на SENSHI. Двамата бойци премериха сили, воля и боен дух в титаничен сблъсък в главната битка на атрактивната международна галавечер SENSHI.



По традиция в края на новото издание на международната бойна галавечер бяха раздадени и специалните награди за вечерта. Призът "Нокаут на вечерта“ бе връчен на Джо Миахара от Япония. Наградата "Най-висок боен дух“ грабна Мехмет Озер от Турция, а отличието за "Най-добра техника“ отиде при Райдел Фогелензанг от Нидерландия.



По време на SENSHI 14 беше връчена и специалната награда "Шлемът на Спартак“ на Националната асоциация на бойните спортове на България, която се присъжда на боеца от SENSHI с най-високи постижения и цялостно отлично представяне на галавечерите през годината. Шихан Иво Каменов, изпълнителен директор на Международната професионална лига на SENSHI и Председател на Националната асоциация по бойните спортове в България, връчи приза на Атанас Божилов от България.



Специални гости на атрактивното бойно шоу отново бяха световни величия в областта на бойните спортове, сред които К-1 легендите Николас Петас и Сам Греко, трикратните и четирикратни K-1 световни шампиони в тежка категория Петер Артс, Семи Шилт и Ернесто Хуст, грандиозният шампион от веригата "K-1 Max“ Алберт Краус, Шихан Франсиско Фильо, Шихан Глаубе Фейтоса, Сенсей Андрюс Накахара, Такаши и Момо Ито.