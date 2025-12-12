благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" организира извънредно и последно историческо събитие в историята на България за събиране на стотинки от всички номинални стойности (2 лв., 1 лв., 0,50 лв., 0,20 лв., 0,10 лв., 0,05 лв., 0,02 лв. и 0,01 лв.), съобщиха от там.
Ето какво информират организаторите:
Събитията за събиране на стотинки и благотворителното състезание по лека атлетика за деца, което се организира от СК "Тангра", ще се проведат на 13 декември 2025 г. от 09:00 ч. в спортната зала "Владислав Варненчик" на бул. "Света Елена“ в кв. "Владиславово“.
100 % от всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на каузите ни за още детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози и други в помощ децата на България!
Записването и раздаване на стартови номера за благотворителното състезание по лека атлетика е 30 минути преди всяка дисциплина, като започваме от 09:00 ч., в залата на спортен комплекс “Владислав Варненчик"!
Програмата ще е следната:
Започваме в 9:30 от най-малките 2020 г. или по-малки:
Дисциплина: Препятствено бягане
В 10:00 ч. са 2019 г. момичета и момчета
Дисциплина: Препятствено бягане
В 10:30 ч. са 2018 г. момичета и момчета
Дисциплина: Препятствено бягане
В 11:00 ч. са 2017 г. момичета и момчета
Дисциплина: Препятствено бягане.
В 11:30 ч. са:
2016 и 2015 г момичета и момчета.
Дисциплина: щафета 2х80 м. (Отбори от по двама състезателя от един пол. Всеки състезател бяга два пъти 80 м, като се редуват)
В 12:00 ч са:
2014-2013 г.момичета и момчета
Дисциплина: щафета 2х80 м (Отбори от по двама състезателя от един пол, като всеки състезател бяга три пъти 80 м, като се редуват)
Най-големите са в 12:30 ч. 2012 г.
Дисциплина: смесена щафета 4х80 м. (Отбори от по двама състезатели от различен пол, като всеки състезател бяга четири пъти 80 м, като се редуват).
Заявете своето участие за благотворителното състезание тук: https://races.tangra-varna.com/Race?raceId=2
Очакваме Ви с радост и нетърпение!
