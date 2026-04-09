Кметът на "Аспарухово" във Варна, Ивайло Маринов съобщи добри новини за района.

В профила си в социалните мрежи Маринов обяви:

Район "Аспарухово“ ще получи финансова подкрепа в размер на 350 000 евро от Министерството на образованието за одобрен проект в рамките на инициативата "Подкрепа за ученици с таланти“ по програма "Образование“ 2021–2027, озаглавен "СТАРТ – стимул за талант, развитие и творчество“.

Изказвам огромната си благодарност към екипа на районната администрация за професионалната работа по изготвянето на проектното предложение и цялата съпътстваща документация, на Общински съвет – Варна за дадения мандат да кандидатстваме по проекта, както и на Кристиан Ганчев – народен представител в 51-ото Народно събрание и жител на района, за ангажираността по темата. Изразявам признателност и към директорите на училищата и техните екипи за доверието. За това, че приеха идеята и за активното им участие, благодарение на което проектът ще бъде реализиран успешно.

Проектното предложение беше оценено с 90 от възможни 100 точки.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектът цели създаването на устойчива, приобщаваща и висококачествена среда за развитие, подкрепа и изява на талантите на деца и ученици от район "Аспарухово“.

Потребността е обоснована от високия дял на децата в уязвима позиция в района, както и от необходимостта образователните институции да разполагат със системна подкрепа за работа с талантливи деца.

Проектът обхваща общо 1116 деца и ученици, от които 293 с майчин език различен от български, 171 със специални образователни потребности, 24 в риск.

Предвижда се последователно реализиране на две основни дейности:

Поддейност 1.1. – подготовка на целевата група деца и ученици в пет направления – STEM и компютърни науки, изкуства, култура и традиции, спорт и адаптирани спортове, чужди езици – като всяко включва конкретни форми на занимания, които развиват творчески, научни, езикови, социални и спортни компетентности, осигуряват адаптирана среда за ученици със СОП и подпомагат интеграцията на деца с различен майчин език.

Поддейност 1.2. – участие в събития за изява и състезателни формати: STEM състезание "Инженери на бъдещето“, турнир "Аспарухово Футболна Купа“, културно събитие "Шарената черга на моите корени“, ветроходно състезание "Ветрила на Аспарухово“, пленер "Изкуството на природата“ и междуучилищно състезание по шахмат. Събитията дават реална сцена за представяне на постижения, стимулират мотивацията, създават условия за междуучилищно взаимодействие и повишават обществената видимост на детските таланти.

Очакваните резултати включват: развиване на ключови компетентности на децата и учениците; активното включване на деца с различен майчин език, със СОП и в риск; повишен институционален капацитет за организиране на приобщаващи дейности; изградена устойчива местна система за подкрепа на талантите; разширени възможности за участие в конкурси, фестивали и спортни прояви.