Иван Портних отново прикова вниманието. В социалните мрежи, екс-кметът на морската столица излезе с остри думи срещу сегашната местна власт.
Публикуваме цялото изказване на Иван Портних без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
На вниманието на протестиращите в подкрепа на корупцията!
8 млн. лв. харчи администрацията на Коцев за нещо, което би струвало по-малко от 3 млн.лв.! А вие сами си направете изводите къде отиват тези пари.
А знаете ли, че 850 000 лв. струва само "новият“ софтуер за проследяване на автобусите в поръчката за новата билетна система!!!
А такъв софтуер вече има. И пак е правен от същата стара фирма, с която е подписан новият договор!
Става дума за обикновени GPS-и. Да поясня – почти милион за нещо, което във Варна вече го има, при това работещо и със сигурност струва много по-малко.
Да припомня – администрацията на Коцев унищожи старата билетна система под претекст, че е "неудачна“, за да похарчи 8 милиона лева за нова…
8 милиона!
И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ – новата система ще се прави пак от същата фирма, която направи старата, но ще се похарчат нови 8 милиона за на практика същата система!
Вместо да бъдат похарчени толкова много средства от бюджета на Варна, трябваше само да се добавят нови валидатори, за да може да се плаща и безконтактно и с кредитна карта и хартиеният билет да остане само за инцидентна употреба от гости на града. Това можеше да се случи още през 2024 г. и щеше да струва на варненци в пъти по-малко.
Но общинската администрация на "Хоризонт“ беше решила на всяка цена да похарчи 8 милиона лева.
Защо толкова много държаха на това, преценете сами!
В предишния мандат успяхме да сложим подобни валидатори в тролейбусите. Тях дори Коцевата администрация призна за много удачни.
А средствата за оборудване на автобусите вече бяха осигурени и заложени в бюджета за 2024 г. Можеше да стане и по-рано, но правителствата на ППДБ и Радев бяха оставили общините без финансова помощ.
И така – вместо малък ъпгрейд, получаваме "нова“ система от същата фирма, за 8 милиона!
Близо милион - само софтуер за проследяване на автобусите!!!
Ето така Община Варна на "Хоризонт“ харчи парите ви.
Щом това ви харесва, излезте пак в подкрепа на корупцията!
