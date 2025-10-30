Иван Портних.
"Категорично никога, поради една проста причина, че в действителност това би следвало да е една функция, която регулира проблем, а именно: проблема с паркирането и повечето желаещи да паркират на определена територия. Това не е най-добрият модел, но по-добър няма измислен в света“, обясни още той.
Иван Портних се изказа, след като временния кмет на Варна Павел Попов спомена името му във връзка с годината на гласуване на "Зелена зона“.
Портних подчерта, че всички въведени до момента подзони и тези, които ще се въвеждат тепърва, касаещи платеното паркиране, имат еднакви проблеми. Заяви, че по негово време администрацията е била на терен, а сега не е и няма чуваемост с хората.
След това Портних зачекна и шефа на "Синя зона“, който е съдружник на двама общински съветници, които липсват в момента от сесия на Общинския съвет.
