Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Зелената зона“, "Синята зона“ - въобще тези механизми, никога не са били разглеждани от нас и от всички в залата като механизми за печелене на пари или пълнене на бюджет на Общината“, каза бившият кмет на Варна и настоящ общински съветник Иван Портних.

"Категорично никога, поради една проста причина, че в действителност това би следвало да е една функция, която регулира проблем, а именно: проблема с паркирането и повечето желаещи да паркират на определена територия. Това не е най-добрият модел, но по-добър няма измислен в света“, обясни още той.

Иван Портних се изказа, след като временния кмет на Варна Павел Попов спомена името му във връзка с годината на гласуване на "Зелена зона“.

Портних подчерта, че всички въведени до момента подзони и тези, които ще се въвеждат тепърва, касаещи платеното паркиране, имат еднакви проблеми. Заяви, че по негово време администрацията е била на терен, а сега не е и няма чуваемост с хората.

След това Портних зачекна и шефа на "Синя зона“, който е съдружник на двама общински съветници, които липсват в момента от сесия на Общинския съвет.