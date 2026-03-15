Ако не беше нагло, щеше да е адски нелепо. В профила на Благомир Коцев Продължава Подигравката с варненци. Това написа бившият кмет на морската столица Иван Портних. В публикацията си той отправя остра критика към настоящия градоначалник.

Ето целия текст без редакторска намеса: 

Във видео за ремонта на ОУ "Йордан Йовков“ кметът на Хоризонт се е похвалил, че е на път да завърши един проект по ПВУ и го е нарекъл "Част от голямата ни стратегия, която заявихме още в началото на нашия мандат“.

До него заместникът му и вероятно бъдещ депутат от ПП-ДБ Павел Попов приглася на изречената лъжа, горд от постигнатото... от предишното управление.



Защото проектът за ремонт на училището беше направен и спечелен в предходния мандат.

Всъщност Коцев и компания забавиха изпълнението му с цели две години и бяха на косъм да го провалят. Сега си правят фотосесии и клипчета и се фукат с единственото направено нещо откакто са на власт, за което нямат грам заслуга.



"Голямата им стратегия“... Подземните паркинги спомняте ли си? Дори не са потърсили терени за тях. Напротив, провалиха започнатото. А сещате ли се за революционната концепция за озеленяване на Варна, така шумно рекламирана и аплодирана? Е, видяхме я и нея. Мога да изреждам до утре стратегиите на това управление, които си останаха във фейсбук.

Да се върнем обаче на въпросния ремонт. Пак казвам, дано той да се случи навреме и качествено!

Но да изтъкваш заслугите си за нещо, което едва не си провалил, е брутално нагло. Да не говорим, че за почти три години това е единственото, с което могат да се похвалят.

Ако не броим чешмата до Дом "Младост“, която шумно откриха, въпреки че е частна инвестиция - но от която водата и до днес остава негодна за пиене.

Коцев, Попов и компания вече си правиха видеа от двора на детска градина, построена преди тях и я представяха като тяхно голямо постижение.

Но сега може да се разходят по центъра на Варна и да разкажат как са го обновили изцяло. Или пък да направят предизборно символична копка на новата библиотека и да разкажат как ще я построят за поколенията. Или пък да покажат на варненци новия булевард "Левски“, един стратегически проект, който нямаше да съществува без тях?!

Вече на всички е ясно, че са способни на всяка наглост и лъжа. Дори на най-бруталните.

А най-добре да отидат в Математическа гимназия, да покажат проекта от 2023-та година и да обяснят за пореден път как ей сега ще я построят. Нищо, че сами провалиха и саботираха процеса по изграждането ѝ.

Вместо да се хвалят с лъжи, по-добре да се извинят на варненци:

- за прахосаното време

- за пропиляните пари (стотици милиони)

- за пропуснатите възможности

"Извинявай, че станах кмет!“