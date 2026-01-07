Ивановден е! Кои са най-известните варненци, които празнуват днес
Сред най-известните варненци, които празнуват днес са екскметът Иван Портних, гастроентерологът д-р Иван Николов, който е сред най-големите специалисти не само в морската столица, но и в страната, д-р Иван Танев, в чиито ръце са изплакали стотици деца, психологът Иван Скипарнов, тенисистът Иван Иванов, който се превърна в световна сензация през изминалата година, боецът Иван Русев, проф. Иван Стоянов Александров, преподавател в МУ-Варна, трикратеният европейски шампион по борба Иван Янков, роден във варненското село Орешак.
Честит празник!
