Иво Димчев с мили думи след концерт във Варна!
"Безкрайно благодарен съм на Капките, че ме среща с напълно нова публика. Онзи ден на концерта във Варна почти всички зрители бяха хора, които идват за първи път на мой концерт!", сподели развълнувано нашумелият изпълнител.
Освен певец, Иво Димчев е композитор, хореограф, режисьор и визуален артист, известен със своята екстремна провокативност и уникален стил. Той е една от най-разпознаваемите фигури в съвременното пърформанс изкуство, чиято кариера обхваща над 20 години на международната сцена. Участието му в "Като две капки вода" го превърна бързо в любимец на публиката. А залите на неговите концерти се пълнят от желаещи да видят на живо огромния талант на Димчев.
