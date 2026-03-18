Избират управители на общинските лечебни заведения във Варна
По-голямата част от настоящите ръководители на лечебни заведения във Варна са заявили желание да продължат управлението си в рамките на нов мандат. Сред тях са д-р Иван Иванов, д-р Ивелина Василева, доц. Галинка Павлова, д-р Румен Димов, проф. Емил Ковачев и д-р Христо Кьосев. Те управляват съответно ДКЦ I "Св. Клементина“, ДКЦ III, ДКЦ V "Св. Екатерина“, ДКЦ "Чайка“, Специализирана болница по акушерство и гинекология – Варна и Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Варна. Те са и единствени кандидати за съответните ръководни позиции.
За поста управител на ДКЦ "Св. Иван Рилски“ в "Аспарухово“ кандидатите първоначално бяха трима – д-р Людмил Цветков, д-р Добромир Филипов и д-р Михаил Михайлов. След проверката д-р Михаилов не продължава участието си, тъй като не е представил документ за придобита специалност и квалификация по здравен мениджмънт или за магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен.
По същата причина напред в конкурса не продължава и проф. Николай Цонев, кандидат за ръководител на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко А. Марков“. Единствен претендент остава досегашният директор проф. Георги Кобаков.
Двама кандидати са допуснати за управител на ДКЦ IV – настоящият д-р Соня Цекова и д-р Радослав Минков, който временно ръководеше Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания във Варна.
Белодробната болница е лечебното заведение, към което няма интерес и не е подадена нито една кандидатура за управител в рамките на обявената конкурсна процедура. Без кандидат остава и Дентален център I – Варна. Д-р Филип Перейра, който иска да оглави центъра, няма призната специалност по дентална медицина, каквото е изискването на конкурса..
Всички допуснати участници продължават в следващия етап на процедурата. Той предвижда представяне и оценка на писмени концепции за развитие на лечебните заведения за тригодишен период. Финалният етап ще бъде събеседване, до което ще достигнат само кандидатите, получили минимум оценка "много добър 4.50“ по шестобалната система.
Ясни са и имената на допуснатите кандидати в конкурса за възлагане контрола на лечебните заведения. Това са Силвия Иванова за ДКЦ I "Св. Клементина“, Радостин Антонов за ДКЦ III, Петя Чанева за ДКЦ IV, както и Кремена Костова и Ивелина Миленкова за ДКЦ V "Св. Екатерина“. За ДКЦ "Чайка“ допуснатите кандидати са Пламена Радева и Ивелин Пейчев, а за Специализирана болница по акушерство и гинекология – Варна – Йорданка Проданова. В конкурса за Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Д-р Марко А. Марков“ напред продължава Димитрина Станева. Сред участниците са още Николай Петков за Дентален център I и Женя Ананиева за Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Варна. Няма недопуснати кандидати, уточняват от комисията.
Списъкът с допуснати и недопуснати кандидати до II-ри етап в конкурса за избор на управители на общинските лечебни заведения е публикуван ТУК.
Списъкът с допуснати и недопуснати кандидати до II-ри етап в конкурса за избор на контрольори на общинските лечебни заведения е публикуван ТУК.
