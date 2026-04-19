Изборният ден във Варна започна точно в 7 ч. и ще приключи в 20 ч., както на всички избори, но ако пред секцията има негласували избиратели, може да бъде удължен - но не по-късно от 21 ч.

Днес, над 300 хиляди жители на град Варна имат право на глас днес. Те могат да упражнят своя вот в 657 избирателни секции, десет от тях са в лечебни заведения. В областта галсоподавателите са над 400 хиляди души.

Заради ремонти на учебни заведения във Варна някои избирателни секции бяха преместени:

Избирателни секции с номера 03, 04, 037 в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" се преместват в СУЕО "Ал. С. Пушкин" (ул. "Проф. Державин" №120).

Заради ремонт на ОУ "Йордан Йовков" избирателни секции с номера 055, 056, 057, 058, 059, 084 и 085 се преместват в ОУ "Цар Симеон І" (ул. "Неофит Бозвели" №33).

Избирателна секция № 036 от Младежки дом "Орбита" се премества в СУЕО "Ал. С. Пушкин" (ул. "Проф. Державин“ №12).

Избирателни секции с номера 070, 082, 083 от НЧ "Хр. Ботев" се преместват в СУ "Елин Пелин" (ул. "Тодор Влайков" №18).

Заради ремонт в ОУ "Добри Чинтулов" гласоподавателите ще могат да упражнят правото си на глас в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Варна.

Днес в България се провеждат предсрочни парламентарни избори, които ще определят състава на новите 240 депутати в 52-рото Народно събрание. Общо 24 партии и коалиции участват във вота, като са подредени в бюлетината с номера от 1 до 24.

Над 6,5 млн. българи имат право да гласуват.