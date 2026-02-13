Избраха Двойката на годината във Варна
© Varna Zoo
И двете имена са с прабългарски произход. Севар е четвъртият по ред владетел на Дунавска България. Единствените доказано автентични сведения за него идват от "Именника на българските владетели“. Той произхожда от управляващия род и е правнук на Аспарух. Историците смятат, че Севар е последният владетел от рода Дуло. По време на неговото 15-годишно управление няма сведения за сблъсъци с Византийската империя.
Името Вихра също е с прабългарски произход и означава буря, вихър, хала или силен порив на вятъра. То символизира неукротима енергия, динамика, сила и свободолюбив дух. Жените с това име често се свързват с буен нрав, страст, силна воля и способност да действат решително, "отвявайки“ пречките по пътя си.
Конкурсът "Двойка на годината“ бе организиран по повод Свети Валентин, като журито бяха всички, които пожелаха да гласуват във фейсбук страницата на зоопарка. Рисовете изпревариха маймуни, леопарди, камили, кенгуру и черни лебеди.
