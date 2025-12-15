Тони Биджонов е новият председател на Студентския съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ за мандат 2025–2027 г. Решението беше взето на редовното отчетно-изборно събрание на Студентския съвет.По време на събранието беше представен отчет за дейността на Съвета през мандат 2023–2025 г. от досегашния председател Велизар Чандър. Отчетът обхвана многобройните събития, реализирани от студентите - инициативи, текущите проекти и основните направления в работата на студентската организация през периода.В рамките на изборната процедура бяха изслушани концепциите за развитие на студентското самоуправление на кандидатите Тони Биджонов, Ива Янева и Антоанета Цонева. В своите представяния те акцентираха върху приоритетите и стратегическите цели за следващия мандат, насочени към по-активно участие на студентите в академичния и институционалния живот на университета.След проведеното гласуване за председател на Студентския съвет беше избран Тони Биджонов. Той представи и новите заместник-председатели - Ива Янева и Антоанета Цонева, както и новият секретар - Илина Илиева. В борда остават Иляз Иляз и Ванеса Събкова.Тони Биджонов е трети курс в специалност "Защина на националната сигурност", той е и председател на Музикалния клуб на унивреситета "Varna Free Bamd". В предходния мандат беше зам.-секретар на Студентския съвет.