В рамките на няколко часа – от 18:30 ч. на 24 октомври (петък) до приключване на дейностите, временно ще бъде затруднено движението по ул. "Девня" в района на пътната връзка с бул. "Васил Левски".Ще бъде ремонтиран участък от пътното платно преди кръговото кръстовище в посока кварталите, информират от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване", където асфалтовата настилка е компрометирана.Движението няма да бъде спирано, екип на звено "Общинска полиция" ще съблюдава реда по време на ремонтните дейности.