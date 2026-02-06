Кастрят клони на дървета на кръстовището между улиците "Иларион Макариополски“ и "Марко Балабанов“ в центъра на Варна. Първата улица е една от най-натоварените в тази част на града, тъй като шофьорите се възползват от нея, за да спестят време, заради светофарите край сградата на Община Варна.Клоните създават проблем, тъй като са надвиснали над съдове за смет. Това затруднява работата на сметоизвозващата фирма, тъй като при вдигане на кофите, се чупят клони, които евентуално могат да паднат върху пешеходци и спрени автомобили.Днешната дейност е част от работата на кметство "Одесос“ по облагородяване на района и превенция на потенциални затруднения за жителите и гостите на града.