ЗАРЕЖДАНЕ...
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдействие
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
ИЗДИРВА СЕ!
Мария Симеонова на 13 години.
Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.
Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.
Моля, ако някой има информация или я е забелязал,
свържете се незабавно с полицията
или на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)
Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!
Всеки споделен пост може да помогне!
Още от категорията
/
140 състезатели ще участват в 4-тия турнир по стрелба с лък на закрито "Млади стрелци" във Варна
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
След тригодишно прекъсване: "Обиколка на Варненското езеро" се за...
14:36 / 25.10.2025
Идва циклон над Черноморието!
13:49 / 25.10.2025
Борисов за казуса с кмета на Варна: Ние в тази тема не се бъркаме...
13:13 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.