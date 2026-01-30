Нов експозиционен модул ще бъде открит в Музея за нова история на Варна. Камарата на архитектите в България – регионална колегия Варна дарява на музея проекта НЕВИДИМИЯТ ГРАД. Събитието ще се състои в сградата на музея на ул. "Осми ноември“ №3 на 3 февруари (вторник) от 11:00 часа.Проектът НЕВИДИМИЯТ ГРАД поставя началото на колекция от дигитални и физически модели на вече несъществуващи сгради с културна стойност в архитектурно-археологическия резерват "Одесос“ и охранителната му зона. Целта на проекта е да ги направи видими чрез изработване на дигитални модели по архивни данни, които в експозицията се визуализират по два начина: произведени с 3D принтер модели и чрез холограми, видими с мобилното приложение за смартфони INVISIBLE CITY.През 2025 г. в рамките на проекта бяха включени сградите, намиращи се на следните 6 локации: Баня "Гъбата“ (ул. "Стефан Стамболов“ 16); Къщата на Марийка кап. Рандева (ул. ,,Драгоман“12); "Картофената къща“ (бул. "Княз Борис I“ 57, която е и на снимката); "Дупката“ (бул. "Княз Борис I“ 10-12-14); Турското консулство и домът на братя Тедески (бул.“Приморски“ 21-23); Фамилният дом на Кривошиеви (ул. "Д-р Лудвиг Заменхоф“ 24) и къщата на Темелко Костов (ул. ,,Дебър“22). За реализирането на проекта бяха използвани следните нови технологии: аеро-заснемане с дрон, GIS, дигитално моделиране, 3D печат, добавена реалност (AR) със следните резултати: макети, отпечатани на 3D принтер в мащаб 1:150, аугментирана карта на централната част на града в мащаб 1:1500; виртуални холограми в мащаб 1:33, видими с помощта на мобилно приложение за добавена реалност INVISIBLE CITY, съдържащо и подробна информация за всяка една сграда под формата на текст и архивен снимков материал. Цялата налична в приложението информация е отпечатана върху постери.Проектът беше представен за първи път пред варненската общественост на 26 ноември 2025 г. в Дома на архитекта и досега беше изложен в Дома на науката и техниката в гр. Варна.Разработен е от КАБ-РК Варна с частично финансиране по Фонд "Култура“ на Община Варна. Той беше подпомогнат логистично от Федерацията на научно-техническите съюзи в България – Териториална организация Варна и Съюза на архитектите в България – дружество Варна. В него участваха членове от КАБ, САБ, НТД "Архитектура и аугментирана реалност“, ВИАД "Наследство“ и стажанти от екипа на ръководителя на проекта д-р арх. Н. Стаматова.Ръководител на проекта НЕВИДИМИЯТ ГРАД е д-р арх. Надя Стаматова. Екипът беше съставен от следните творчески групи: Подбор и анализ на архивни материали: Борислав Петров, арх. Ирина Ефтимова-доброволец; Заснемане с дрон и изработка на аугментираната карта: Борислав Петров, д-р арх. Надя Стаматова, инж. Иван Атанасов, Алейна Чалък – стажант; Изработка на дигиталните модели: арх. Стефан Йорданов, арх. инж.-дизaйнер Христо Ханджийски, арх. Вера Димитрова, арх. Мария Найденова, д-р арх. Нона Цекова, арх. Цветан Цеков; 3D принтиране: д-р арх. Нона Цекова, арх. Орлин Перфанов; АR приложение: д-р арх. Надя Стаматова, д-р Божана Иванова, инж. Шуаиб Юсуф-стажант, арх. Орлин Перфанов; Графичен дизайн на таблата: Димитър Трайчев (Сталкер ООД). След приключването на проекта по неговото подобряване продължиха работа ръководителят му и стажантите инж. Шуаиб Юсуф и ново включената в екипа арх. Арееша Махбооб.