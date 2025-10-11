Сподели close
Изчезналият във Варна възрастен мъж Георги Сотирове открит.

По-рано близки съобщиха за изчезнал възрастен мъж във Варна. Той е изчезнал днес, около 14 часа в местността "Прибой".