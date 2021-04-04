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|Èç÷èñòèõà êàëòà, ñâëÿêëà ñå îêîëî íîâàòà ïúòíà ðàìïà êúì ÀÌ "Õåìóñ", ïðåäñòîè óêðåïâàíå è îçåëåíÿâàíå íà ñêàòà
"Îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå ñíîùè è äíåñ ñå å ñâëÿêëà çåìíà ìàñà çàä ïîäïîðíàòà ñòåíà, êîÿòî å ïàäíàëà íà òðîòîàðà è åäíà ÷àñò íà ïëàòíîòî, êîåòî âîäè êúì ðàìïàòà. Êàëíàòà ìàñà å ñúáðàíà, ïî÷èñòåíà, èçâîçåíà è ïúòíîòî ïëàòíî ùå áúäå èçìèòî îò êàëòà è äî ïîëîâèí ÷àñ âñè÷êî ùå å íîðìàëíî. Òðÿáâà äà ïîä÷åðòàåì, ÷å íà îáåêòà å ïðèêëþ÷èëà ñàìî ïúòíàòà ÷àñò. Îñòàâà äà ñå èçïúëíÿâàò äîïúëíèòåëíè ðàáîòè ïî óêðåïâàíå è îçåëåíÿâàíå, êîèòî ùå áúäàò èçïúëíåíè. Èìà ïðåäâèäåíè ìåðêè çà îáåçîïàñÿâàíå ÷ðåç äîïúëíèòåëíàòà ðàáîòà ïî âåðòèêàëíàòà ïëàíèðîâêà è îçåëåíÿâàíåòî, êîèòî äà ãàðàíòèðàò óñòîé÷èâîñòòà íà ñêàòà.
Âñè÷êî äî ìîìåíòà å èçïúëíåíî ñúãëàñíî íîðìèòå è íå ñìÿòàì, ÷å ïëàòíîòî å òÿñíî èëè òðîòîàðà øèðîê. Òðÿáâà äà ñå øîôèðà ñúîáðàçíî äîïóñòèìèòå íîðìè íà ïðàâèëíèêà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà è íÿìà äà èìà ïðîáëåìè.
Ñìÿòàì, ÷å òàçè âðúçêà ñ ìàãèñòðàëàòà å ìíîãî ïîëåçíà, îñâåí òîâà ïîäñèãóðÿâà è ñëèçàíåòî êúì ãðàäà îò îáåêòèòå, êîèòî ñà â íà÷àëîòî íà ÀÌ "Õåìóñ", òðàôèêúò ùå áúäå ñåðèîçíî îáëåê÷åí", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè Íèêîëàé Ïàøîâ.
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