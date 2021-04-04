Èç÷èñòèõà êàëòà, ñâëÿêëà ñå îêîëî íîâàòà ïúòíà ðàìïà êúì ÀÌ "Õåìóñ", ïðåäñòîè óêðåïâàíå è îçåëåíÿâàíå íà ñêàòà

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 13:48 / 04.04.2021Êîìåíòàðè (3)1886
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Ôèðìàòà èçïúëíèòåë íà íîâàòà ñâúðçâàùà ïúòíà ðàìïà îò áóë. "Àòàíàñ Ìîñêîâ" êúì ÀÌ "Õåìóñ" å âçåëà íåçàáàâíè ìåðêè çà ïî÷èñòâàíå è îáåçîïàñÿâàíå íà ó÷àñòúêà, â êîéòî ñå å ñâëÿêëà êàëíà ìàñà çàðàçè ïðîëèâíèòå äúæäîâå. Òîâà ñúîáùè çà Varna24.bg Íèêîëàé Ïàøîâ, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ôèðìà "Õèäðîñòðîé".

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Âñè÷êî äî ìîìåíòà å èçïúëíåíî ñúãëàñíî íîðìèòå è íå ñìÿòàì, ÷å ïëàòíîòî å òÿñíî èëè òðîòîàðà øèðîê. Òðÿáâà äà ñå øîôèðà ñúîáðàçíî äîïóñòèìèòå íîðìè íà ïðàâèëíèêà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà è íÿìà äà èìà ïðîáëåìè. 

Ñìÿòàì, ÷å òàçè âðúçêà ñ ìàãèñòðàëàòà å ìíîãî ïîëåçíà, îñâåí òîâà ïîäñèãóðÿâà è ñëèçàíåòî êúì ãðàäà îò îáåêòèòå, êîèòî ñà â íà÷àëîòî íà ÀÌ "Õåìóñ", òðàôèêúò ùå áúäå ñåðèîçíî îáëåê÷åí", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè Íèêîëàé Ïàøîâ. 









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