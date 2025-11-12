Наръчник с полезни съвети за младите издаде сдружение "Младежки информационен доброволчески център“ – Варна. В него има информация за активно, здравословно и толерантно бъдеще, практични знания, идеи и инструменти за личностно развитие чрез неформално обучение, за изграждане на толерантност и европейска принадлежност, както и за насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот.Наръчникът ще служи като ресурс за младежи, младежки лидери и организации, които искат да прилагат добри практики и да продължат дейностите след приключването на проекта. Ще се разпространява безплатно в младежките центрове във Варна.Наръчникът бе издаден по проекта "Ние променяме света!" на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“, който се реализира по"Младежки проекти" за 2025 г. на Община Варна.По проекта бяха брандирани рекламни фланелки (с надписа на проекта и финансиращия орган - Община Варна, програма "Младежки проекти 2025") и екоторбички, които ще бъдат раздавани на участници.Тези помагала имат за цел да подпомогнат задачите, които неправителствената организация си бе поставила в изпълнението на проекта, а именно:- Формиране на доброволческо движение, което може да активира съвременната младеж в областта на икономическото развитие в региона.- Стимулиране на избрания контингент от информация и практически методи.- Разработване на концепция за подпомагане на младите хора по различни проблеми, свързани с техния живот.Очакваните резултати са овластени и мотивирани младежи, които активно допринасят за развитието на общността си, насърчават междукултурния диалог и прилагат устойчив и отговорен начин на живот.