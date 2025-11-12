Издадоха наръчник с полезни за младежите във Варна теми
©
Наръчникът ще служи като ресурс за младежи, младежки лидери и организации, които искат да прилагат добри практики и да продължат дейностите след приключването на проекта. Ще се разпространява безплатно в младежките центрове във Варна.
Наръчникът бе издаден по проекта "Ние променяме света!" на сдружение "Младежки информационен доброволчески център“, който се реализира по"Младежки проекти" за 2025 г. на Община Варна.
По проекта бяха брандирани рекламни фланелки (с надписа на проекта и финансиращия орган - Община Варна, програма "Младежки проекти 2025") и екоторбички, които ще бъдат раздавани на участници.
Тези помагала имат за цел да подпомогнат задачите, които неправителствената организация си бе поставила в изпълнението на проекта, а именно:
- Формиране на доброволческо движение, което може да активира съвременната младеж в областта на икономическото развитие в региона.
- Стимулиране на избрания контингент от информация и практически методи.
- Разработване на концепция за подпомагане на младите хора по различни проблеми, свързани с техния живот.
Очакваните резултати са овластени и мотивирани младежи, които активно допринасят за развитието на общността си, насърчават междукултурния диалог и прилагат устойчив и отговорен начин на живот.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.