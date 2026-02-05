Ръководството на Областната дирекция на МВР във Варна стартира инициатива за издигане на паметник на загиналите полицаи. Това става ясно от публикация във Фейсбук-страницата на силовото ведомство в морския град.От там съобщават, че от 1995 г. насам единадесет служители на реда са отдали живота си при изпълнение на служебния си дълг. В новата история на града това ще е единственият паметник, посветен на тяхната саможертва.Ръководството на ОД на МВР – Варна сърдечно благодари на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и на отец Георги от храм "Св. Архангел Михаил“ за оказаната подкрепа и предоставената възможност тази благородна инициатива да бъде реализирана.