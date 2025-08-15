Сподели close
Официална церемония по издигането на националния флаг на Република България, знамето на ЕС и знамето на Варна се проведе днес пред Катедралата в морската столица.

Поводът бе Голяма Богородица - 15 август, Денят на Варна. Десетки варненци и гости на града дойдоха на площад "Св. св. Кирил и Методий".

Церемонията бе уважена от множество официални лица, сред които Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика, Кристиан Вигенин - евродепутат, народни представители, сред които Йордан Цонев, Павел Попов - временен кмет на Варна, заместник-кметове, Христо Димитров - председателят на Общинския съвет, районни кметове, политици и др.

Празникът започва с тържествена света литургия, отслужена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, по случай Свето Успение Богородично, която бе отслужена в катедралния храм от 8:30 ч.