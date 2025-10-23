65-годишен грузинец, издирван с Червена бюлетина, е заловен вчера от служителите на Първо РУ, информираха от пресцентъра на МВР в морския град. Мъжът се опитал да заблуди полицаите – представяйки им документ за самоличност с невярно съдържание, но криминалистите бързо установили истината.Червената бюлетина е най-влиятелното и всеобхватно международно обявление за издирване, издавано от Интерпол, когато се смята, че престъпник е избягал в друга държава. Тя служи като официална международна обява, която съдържа информация за издирвания човек, неговото досие и причините, поради които е издирван или осъден. Важно е да се отбележи, че тя не е заповед за арест, а по-скоро искане до членовете на Интерпол за съдействие, като всяка държава решава дали да предприеме действия.Целта на Червената бюлетина е да се помогне на правоприлагащите органи в една държава да открият и задържат престъпник, избягал в чужбина.