В неделя след 22 часа в РУ Провадия е подаден сигнал, от собственик на цех за производство на чехли за възникнал пожар в с. Блъсково.На място веднага са изпратени полицаи и три екипа на РДПБЗН, които са потушили пламъците, информираха от пресцентъра на МВР във Варна.Равносметката е: изгорял цех, машини за производство, жилищна постройка – прикрепена към производственото помещение и намиращ се наблизо лек автомобил.Улики за престъпление не са открити до момента. По случая е образувано досъдебно производство.